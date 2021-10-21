РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Пробка протяженностью почти 3 км образовалась в четверг вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса по состоянию на 19:25, движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Институтскую улицу до поворота на улицу Поповку.

Затор также образовался в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до поворота на шоссе Ильича, а на Щелковском шоссе - от 25 км до поворота на Трубецкую улицу.

Постоять придется и на Леоновском шоссе от улицы Брагина до станции Кучино, а также на улицах Советская и Пролетарская до пересечения с улицей Новой в микрорайоне Железнодорожный.