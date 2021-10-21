РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Подольске планируют организовать утренний подвоз детей с инвалидностью к зданию школы-интерната, сообщил глава округа Николай Пестов.

Николай Пестов вместе с руководителем Межрегиональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Рука об руку» Еленой Старшовой рассмотрел вопросы организации учебного процесса в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В частности, прорабатываем возможность подвоза учащихся в утренние часы от проспекта Ленина к школьному зданию на улице Павлика Морозова», - написал Пестов на своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в новом здании школы №34 с 2022 года откроют коррекционные классы, где смогут обучаться дети из близлежащих микрорайонов.