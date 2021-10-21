РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Полицейские Подольска задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении припаркованного автомобиля на Зеленом проезде, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что неизвестный повредил принадлежащий ему автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов на Зеленом проезде. Общая сумма материального ущерба составила более 33 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 42-летний местный житель. Полицейскими установлено, что злоумышленник из-за неприязненных отношений с заявителем нанес многочисленные удары ногами по капоту, дверям, бамперу и зеркалам его автомобиля, после чего попал камнем по крыше транспортного средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.