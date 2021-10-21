РИАМО - 21 окт. В период длительных выходных, с 28 октября по 7 ноября, госуслуги в столице можно будет получить онлайн на mos.ru. Очно центры «Мои документы» будут регистрировать только расторжение брака, сообщается на сайте мэра Москвы.

Также в этот период можно будет получить свидетельство о рождении ребенка – такую услугу предоставят в роддоме.

Тем, у кого на нерабочие дни выпадает в срок получения или подписания документов, продлят время предоставления услуги на 9 дней.

На mos.ru зарегистрированным пользователям в настоящее время доступно свыше 380 услуг и сервисов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября. Причиной такого решения стало стремительное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

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