РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Рабочие «Водоканала» Подольска заменили запорную арматуру в одном из водопроводных колодцев для улучшения качества обслуживания СНТ «Мечта», сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг ремонтная бригада МУП «Водоканал» произвела замену запорной арматуры диаметром 40 мм. Благодаря слаженным действиям опытных работников ремонтной бригады замена была осуществлена в кратчайшие сроки. Отключение затронуло несколько домов по улице Быковской и в СНТ и составило немногим более часа. После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Сети водоснабжения являются сложной системой, которая нуждается в тщательном регулировании, периодическом ремонте участков труб и других элементов, входящих в состав системы. Для управления потоком воды или его полной остановки применяется запорная арматура, так называемые водопроводные задвижки. Устанавливаются они в водопроводных колодцах, представляют собой сложный инженерный механизм, достоинства которого может оценить каждый водопользователь.