РИАМО - 21 окт. По информации УФСИН по Тверской области, осужденный за коррупцию экс-глава Серпухова Александр Шестун сам разбил видеокамеру в камере и нанес себе раны, сообщает ТАСС.

«Осужденный А. Шестун, используя демонстративно-шантажное поведение, разбил видеокамеру, находящуюся в камере, и совершил акт членовредительства, а именно нанес себе множественные поверхностные резаные раны лобной области», - рассказали в пресс-службе ведомства.

К мужчине применили физическую силу (загиб руки за спину), чтобы его остановить.

В конце июля Шестун был этапирован в следственный изолятор Ногинска в рамках дела об оскорблении судьи. Оттуда мужчину доставили в СИЗО Твери, где он оказался в ШИЗО.

Супруга Шестуна заявила, что в ШИХО его поместили из-за конфликта с сотрудниками ФСИН, осужденный объявил голодовку. Однако в ведомстве это заявление опровергают. Сейчас состояние заключенного оценивается как удовлетворительное.

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Его обвинили в мошенничестве в крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взяток в особо крупном размере.

В апреле 2019 года по решению суда у Шестуна изъяли в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей. Городской суд Подольска приговорил его 25 декабря 2020 года к 15 годам колонии строгого режима. Свою вину экс-чиновник не признал. ​​