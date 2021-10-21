РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Водителям Люберец напомнили, что общение с сотрудниками ДПС можно записывать на аудио и видео. Записывающие устройства помогут доказать свою правоту в спорных ситуациях, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения приобрести аудио- и видеоустройства: фотоаппарат, видеокамеру, mp3-плеер, диктофон или сотовый телефон, видеорегистратор с функцией аудиозаписи. Записывающие устройства помогут доказать свою правоту в ДТП при разборе спорных ситуаций, узнать виновника аварии в момент отсутствия водителя, разыскать водителя, скрывшегося с места ДТП.

Согласно действующему законодательству, сотрудники ГИБДД при общении с участниками дорожного движения также могут использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру. Запись общения полицейского и водителя поможет дать объективную оценку действий обеих сторон при возникновении спорных ситуаций, а также остановит автоинспектора и водителя от совершения преступлений коррупционной направленности.