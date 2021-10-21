РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. В четверг состоялось очередное заседание совета депутатов городского округа Мытищи. На нем рассмотрели уточнение бюджета муниципалитета, сообщается на сайте администрации округа.

Повестка встречи была обширной – народные избранники рассмотрели более 20 вопросов. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата совета депутатов Мытищ по избирательному округу №10 Михаила Мурзакова из-за его избрания депутатом Мособлдумы в ходе заседания был избран новый заместитель председателя совета – Юрий Казанов.

«Сегодня мы рассмотрели уточнение бюджета Мытищ. Очень приятно видеть, что мы установили своеобразный рекорд, перешагнули 14 млрд по расходам, нам есть к чему стремиться, мы действительно облагораживаем и совершенствуем свой город. Но проблемы остаются, и мы будем решать их вместе с жителями. Мы сегодня назначили целый ряд старост населенных пунктов, приняли положение, внесли изменения в положение о муниципальном контроле», – отметил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

Он добавил, что сегодняшнее заседание пришлось на день, когда губернатор региона внес распоряжение по введению краткосрочного периода нерабочих дней на территории Московской области. Депутаты тоже на это отреагировали, все понимают, что это такое, на них возложена особая ответственность.

«Поэтому очередное заседание совета депутатов состоится в ноябре в режиме видеоконференцсвязи. Я призываю, дорогие друзья, всем очень взвешенно подойти к этой ситуации, принять меры для того, чтобы сберечь себя, своих близких, детей и по возможности, конечно, очень внимательно отнестись к тем рекомендациям, которые нам дают», – уточнил Гореликов.