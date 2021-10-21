РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении требований ООО «СервисГрад» из городского округа Щелково. Управляющая организация оспаривала постановление об административной ответственности за нарушение лицензионных требований, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

В июне 2021 года в ходе проверки состояния дома №38 по улице Орджоникидзе в поселке Загорянский было установлено, что «СервисГрад» допустил многочисленные нарушения. Придомовая территория заросла кустарником. Подвал был захламлен строительным и бытовым мусором, элементами мебели, в нем хранились стекло и автомобильные покрышки, трубы горячего и холодного водоснабжения оказались не утеплены и провисли, а светильники не имели плафонов. В подъездах провода оказались не убраны в распределительные коробки, разрушались ступени, на информационной доске не было информации об управляющей организации и графика уборки мест общего пользования. Цокольную часть торца «украшали» несанкционированные надписи.

По итогам рассмотрения административного дела УК оштрафовали на 250 тыс. рублей. Копия постановления была вручена ее представителю 2 июля. Коммунальщики не согласились с решением Госжилинспекции и обратились в Арбитраж.

Исследовав и оценив все доказательства и доводы, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. В том числе из-за пропущенного срока подачи жалобы. Согласно законодательству, она может быть направлена в течение 10 рабочих дней со дня вручения или получения копии постановления. А заявление «СервисГрада» поступило в Арбитраж только в середине августа, то есть спустя месяц после крайнего срока.

С учетом изложенного суд решил, что заявление управляющей организации не подлежит удовлетворению.