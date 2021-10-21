РИАМО - 21 окт. День Дмитровского городского округа состоялся в туристском информационном центре (ТИЦ) аэропорта Домодедово 20 октября, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На мероприятии зрителям рассказали о туристических точках притяжения городского округа и горнолыжном клубе Леонида Тягачева, а также предложили попробовать кондитерские изделия округа, в том числе известный Дмитровский пряник. Помимо прочего, для посетителей провели интерактивную программу «В гостях у дмитровских купцов» и мастер-класс по росписи пряников.

Дмитровский округ по возрасту младше Москвы на семь лет. Культура и история округа тесно связаны с православием: в Успенском соборе в Дмитровском кремле хранятся уникальные иконы времен Ивана Грозного. Также в Дмитровском округе аутентичная природа, его считают горнолыжной столицей Подмосковья.

День Дмитровского городского округа стал десятым за 2021 год мероприятием, посвященным туристическим городам Подмосковья и проведенным в ТИЦ аэропорта Домодедово.

Ранее пассажирам аэропорта рассказывали о туризме в Истре, Орехово-Зуевском округе, Раменском округе, Серпухове, Павловском Посаде, Одинцовском округе, Солнечногорске, Егорьевске и Верее.