В выходные перед временным локдауном в Московском регионе можно посетить множество интересных мероприятий. Поклонники «Шерлока» увидят Бенедикта Камбербэтча в новом амплуа в фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна», любители острого юмора посетят концерт Урганта, Светлакова и Мартиросяна, а театралы насладятся игрой блистательного актерского состава в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Подробнее об этих и других событиях предстоящего уикенда – в гиде РИАМО.

СПЕКТАКЛИ

«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»

Основой спектакля стала пьеса режиссера Виктора Крамера, написанная при участии актера Константина Хабенского, исполнившего в постановке главную роль. Сюжет рассказывает о жизни ротмистра российской армии барона Мюнхгаузена, который жил в XVIII веке. В спектакле есть все: полеты в космос на воздушном шаре, драки, масштабные декорации, проецирующие то, что происходит в голове главного героя.

В ролях – Кристина Бабушкина, Сергей Сосновский, Михаил Трухин, Надежда Жарычева и другие. Приобрести билеты на спектакль можно на официальном сайте театра.

Где: Москва, Камергерский пер., д. 3, МХТ им. А.П. Чехова

Когда: 21 октября в 19:00

Стоимость: от 5 600 рублей

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«Лес»

Изюминка интерпретации классической пьесы А. Н. Островского «Лес» – звездный актерский состав. Главные роли сыграли Мария Козакова, Максим Аверин, Игорь Лагутин, Алена Яковлева.

По сюжету в усадьбе Гурмыжской встречаются два бродячих артиста – Счастливцев и Несчастливцев. Они намереваются помочь Аксинье, родственнице Гурмыжской, которая хочет насильно выдать девушку замуж за нелюбимого человека. Тем временем хозяйку усадьбы пытается обмануть ее сосед и подешевле выкупить лес.

Приобрести билеты на спектакль можно на сайте театра.

Где: Москва, Триумфальная пл., д. 2, Московский академический театр сатиры

Когда: 24 октября в 19:00

Стоимость: от 350 рублей

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ФЕСТИВАЛИ

Городской медиафестиваль «Твоя Москва»

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Фестиваль «Твоя Москва» – проект телеканала «Москва 24», призванный рассказать о том, как изменилась и продолжает меняться столица. На Университетской площади установят большой мультимедийный интерактивный куб высотой с трехэтажный дом, на гранях которого будут транслироваться концерты, видеоработы известных дизайнеров, лекции и дискуссии. Некоторые мероприятия проведут внутри арт-объекта.

Попасть на выступления спикеров можно по предварительной регистрации. Программа поделена на несколько блоков по темам: эксперты поговорят об урбанистике, технологиях, медицине, медиа, образовании и культуре. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте фестиваля.

В последний день фестиваля на кубе проведут трансляцию концертов Полины Гагариной, Niletto и Клавы Коки.

Где: Москва, Университетская пл., напротив главного здания МГУ

Когда: с 22 по 24 октября

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации

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Ярмарка Halloween.Market 2021

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На самой большой московской ярмарке товаров, посвященной Хэллоуину, можно найти разнообразные тематические костюмы, яркие декорации, украшения и средства для нанесения грима. Также для гостей проведут мастер-классы по созданию праздничного образа и вырезанию светильника из тыквы. Ознакомиться с расписанием мастер-классов можно на сайте ярмарки.

Где: Москва, ул. Сретенка, д. 26/1, галерея «АртМост»

Когда: с 20 по 27 октября с 11:00 до 21:00

Стоимость: вход свободный

КОНЦЕРТЫ

«Прожекторперисхилтон»

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Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян вновь соберутся за одним столом на сцене «Крокус Сити Холла», чтобы возродить популярное комедийное шоу «Прожекторперисхилтон». Известные ведущие обсудят актуальные и острые темы, освещаемые СМИ, а также весело расскажут о главных новостях недели. Приобрести билеты можно на сайте площадки.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, 66-й км МКАД, концертный зал «Крокус Сити Холл»

Когда: 24 октября в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

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«Симфонические хиты. Саундтрек-шоу»

Камерный оркестр Belcanto Orchestra под руководством скрипача Алексея Донского исполнит мелодии из известных кинофильмов, среди которых «Аббатство Даунтон», «Амели», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Остров проклятых», «Оставленные», «Леон», «Работа без авторства». На концерте прозвучит музыка композиторов с мировым именем – Макса Рихтера, Яна Тьерсена, Клинта Мэнселла, Дэвида Арнольда.

Билеты доступны по ссылке.

Где: Москва, Гранатный пер., д. 7, стр. 1, концертный зал «Центральный дом архитектора»

Когда: 24 октября в 15:00

Стоимость: от 1 400 рублей

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Слава

Российская исполнительница поп-музыки Слава приглашает на свой сольный концерт в культурном центре «Москворечье». Среди ее хитов – «Расскажи мне, мама», «Одиночество», «Я и ты», «Спелый мой». Приобрести билеты можно на сайте площадки.

Где: Москва, Каширское ш., д. 52, культурный центр «Москворечье»

Когда: 22 октября в 19:00

Стоимость: от 3 000 рублей

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Биографический фильм о жизни известного английского художника Луиса Уэйна. Широкую славу ему принесли необычные картины, на которых изображены антропоморфные кошки. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.

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«По соседству»

Популярный актер Даниэль счастливо живет с женой и детьми в престижном районе Берлина. Однажды, отправляясь на очередной кастинг, мужчина заходит в бар и знакомится со своим соседом Бруно, беседа с которым круто меняет жизнь героя.

«Учености плоды»

В оккупированное немцами село Михайловское приезжает учительница литературы Мария Шиллер, чтобы рассказывать о великом русском поэте солдатам Вермахта и крестьянам. Спустя время немецкое командование приказывает вывезти все культурные ценности из села, чему противятся и партизаны, и местные жители. Умелец Сергей, влюбленный в Марию, всеми способами пытается сохранить пушкинское наследие.

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«Неисправимый Рон»

Стеснительный мальчик Барни чувствует себя одиноким среди своих сверстников, у каждого из которых есть собственный робот, подключенный к интернету и выполняющий любые желания хозяина. Однажды на день рождения Барни получает заветный подарок, но его робот Рон оказывается бракованным. Тогда мальчик решает самостоятельно обучить всему своего нового друга.