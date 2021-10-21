РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 окт. В подмосковных Котельниках в ходе контрольных мероприятий по установлению соответствия требованиям пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения проверят 111 гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» совместно с представителями пожарной части №27 МЧС России по Московской области при участии администрации Котельников проверили работу пожарных гидрантов. В ходе проверки пускали воду, смотрели на наличие указателей расположения гидрантов, возможность подъезда, а также наружное и внутреннее состояние колодцев.

В эксплуатации у предприятия находится 111 пожарных гидрантов, 42 из которых (в микрорайонах Силикат, Южный, на улицах Парковая, Карьерная и Малая Колхозная) благополучно прошли испытания. Проверка работоспособности остальных источников противопожарного водоснабжения запланирована на ближайшие дни.