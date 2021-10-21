РИАМО - 21 окт. По трем типам QR-кодов— вакцинированного, переболевшего, либо выданный после отрицательного ПЦР-теста – можно будет посещать театры и музеи в столице в период эпидканикул, сообщает РИА Новости.

Для доступа на мероприятия, в театры и музеи можно будет предъявить любой из трех типов QR-кода. При этом срок действия цифрового аналога отрицательного ПЦР составляет 72 часа с момента его регистрации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести нерабочие дни в городе с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и др. Заведения общепита будут работать только на доставку.

Школьники уйдут на каникулы с 28 октября. Закроются также и детские сады. В столице будут запрещены массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия.

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