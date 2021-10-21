РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. Глава Мытищ Виктор Азаров провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городском округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мытищи активно привлекают на свою территорию инвесторов и представителей бизнеса, которые готовы работать на общие интересы. В первую очередь в округе заинтересованы в развитии производственных мощностей и создании новых рабочих мест для жителей.

Возле деревни Троице-Сельцо планируется строительство складского и производственного комплекса по сборке и обработке заказов компании «Комус», занимающей лидирующие позиции на российском рынке как комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса.

В районе деревни Большая Черная проектируют создание научно-производственного и логистического комплекса группы компаний «Багажные системы». В проект «Инженерные Мытищи» готово вложиться ООО «Гидроресурс» - разработчик широкого спектра оборудования для нужд ЖКХ.

Также на заседании обсудили проект создания в Мытищах научно-производственного центра АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники». Все предложения и разработки потенциальных инвесторов нашли отклик и будут поддержаны администрацией округа.

«У нас к потенциальным инвесторам критерий один - желание качественно развивать свой бизнес на территории нашего муниципалитета. Если у руководителей того или иного предприятия есть четкая концепция, понимание этого развития и профессионализм, то мы окажем возможную помощь и содействие предприятию», - отметил Азаров.

Он уточнил, что в ходе заседания обсудили разные проекты. Одни находятся на стадии идеи, другие уже готовы к реализации. Людей, которые реально занимаются делом, обязательно поддержат. Вопросы не в компетенции администрации будут выводиться на более высокий уровень.

«Чаще всего проблемы возникают на первоначальном этапе строительства, проектирования, формирования технических условий. Тут всегда есть определенные сложности. Но мы все заинтересованы в общем развитии округа. Приветствуются новые производства, создание рабочих мест для наших жителей и, конечно, поступления в бюджет Мытищ», - заключил Азаров.