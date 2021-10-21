РИАМО - 21 окт. Следующая неделя в столице и Подмосковье начнется с небольших морозов. Столбики термометров опустятся до минус 6-1 градуса в ночное время, сообщается на сайте Росгидромета.

Днем температура воздуха прогреется только до минус 1 – плюс 4 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. Погода ожидается облачная, местами небольшое осадки.

Холодать начнет уже в воскресенье, 24 октября. Утром температура будет близка к нулю, но удержится в пределах 1-4 градусов тепла, днем максимальное значение составит 2-5 градусов тепла, что вполне соответствует сезону.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 17 метров в секунду с сохранением предупреждения до утра пятницы.

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