РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. Экологическая акция по посадке деревьев прошла в национальном парке «Лосиный остров», в ней приняли участие сотрудники парка, специалисты контрольного управления администрации городского округа Мытищи и студенты МГТУ им. Баумана, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие было приурочено ко Дню заповедного работника.

«Мероприятие проходит в рамках восстановления природного комплекса заповедника. На этом участке были повреждены деревья, прошла санитарная вырубка и сейчас мы восстанавливаем лесной массив. Всего высадили около 150 саженцев сосны, за что спасибо мытищинским студентам, которые приняли активное участие в нашем мероприятии», - сказал заместитель директора нацпарка «Лосиный остров» Игорь Кислицын.

Посадка деревьев прошла достаточно быстро. Студенты Бауманки не в первый раз принимают участие в подобных мероприятиях и приобрели хороший опыт. Не менее профессионально работали и сотрудники контрольного управления администрации округа, также постоянные участники экологических акций. Специалистам из «Лосиного острова» оставалось только предоставить рабочий и посадочный материал.

«Нашему экологическому объединению уже 5 лет. Совсем недавно, 15 октября, мы отпраздновали свой первый юбилей и с новыми силами взялись за новые дела. Забота о природе всех нас объединяет», - отметила координатор Всероссийского общественного движения «Делай!» в Московской области Яна Хотиенко.

И. о. заместителя главы администрации Мытищ Сергей Покатило добавил, что в последние годы у муниципалитета сложились отличные взаимоотношения с парком «Лосиный остров».

«Здесь закрытая территория, но мы нашли общий язык и с удовольствием принимаем участие в тех мероприятиях, на которые нас приглашают. Будь то посадка леса, экологический субботник или экскурсия для детей. В заповеднике для любого городского жителя найдется много интересного и познавательного. Это наша экология, наша природа, которую мы вместе оберегаем», - уточнил Покатило.