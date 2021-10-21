РИАМО - 21 окт. В Москве в четверг прошла Всероссийская конференция кикшеринг-отрасли. Для регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности было предложено ввести дифференцированные скоростные режимы, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Необходимость регулирования движения «средств индивидуальной мобильности» обсуждается с 2016 года, когда были зафиксированы первые ДТП с участием электросамокатов. С начала года число таких аварий выросло почти вдвое – на 195%, с января по май было зарегистрировано 112 таких ДТП (пострадали 119 человек, двое погибли)», - отметил Шапошников.

Наибольшее число подобных дорожных аварий зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящее время идет обсуждение итогового проекта ПДД, где будет учтен такой вид транспорта. В документе уже учтены итоги предварительных обсуждений.

«Мы предлагаем допускать дифференцированные скоростные режимы для средств индивидуальной мобильности, либо наделить органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями устанавливать ограничение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для СИМ», - рассказал Шапошников.

Он добавил, что еще одно предложение заключается во введении на территории дорожных знаков с дифференцированным скоростным режимом для СИМ (25 км/ч, 20 км/ч, 15 км/ч и т.д.).