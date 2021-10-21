РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Пробка протяженностью более 3,5 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске вечером в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до поворота на улицу Жуковского.

Напряженная дорожная ситуация на улице Речной на пересечении с Волоколамским шоссе. Практически парализовано движение по дороге, соединяющей Речную и Дубравную улицы.

На Ильинском шоссе затор до военного городка Павшино, далее вся дорога до эстакады на пересечении с Волоколамским шоссе обозначена желтым – скорость потока здесь снижена.

Новорижское шоссе стоит от кольца на пересечении с Ильинским шоссе до МКАД. Сервис оценивает ситуацию здесь на 8 баллов из 10 возможных.

Серьезный затор образовался на Пятницком шоссе от ТП «Отрада» до поворота на Аристово. Несколько участков отрезка в 3,5 км обозначены на карте бордовым.

Затруднен проезд по Путилковскому шоссе в сторону Химок. Участок от выезда с МКАД до Новокуркинского шоссе обозначен бордовым.