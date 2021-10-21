РИАМО - 21 окт. Студенты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября переходят на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости.

В документе вуза сказано, что взаимодействие со студентами в указанный срок будут проводить исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Также ректор учебного заведения Виктор Садовничий подписал приказ о переводе сотрудников из групп риска на удаленную работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести нерабочие дни в городе с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и др. Заведения общепита будут работать только на доставку.

Школьники уйдут на каникулы с 28 октября. Закроются также и детские сады. В столице будут запрещены массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия.

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