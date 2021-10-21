РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 окт. Семинар «Бизнес-дипломатия. Бизнес и возможность служения Отечеству» пройдет в коворкинге «Старт» в подмосковных Мытищах 26 октября, сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга.

Спикером на семинаре выступит Елена Кузнецова - профессиональный бухгалтер внутреннего аудита компаний, финансовый аналитик, педагог дополнительного образования, общественный деятель.

В ходе встречи участники рассмотрят бизнес не только в качестве инструмента получения финансовой выгоды, но и как возможность приносить пользу своей стране, вносить вклад в становление созидательного общества.

Мероприятие пройдет по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, 30/1. Начало в 17:00. Участие в семинаре бесплатное. Необходима регистрация, которая осуществляется по телефонам: +7 (495) 505-59-79 или +7-977-740-17-83 (WhatsApp).