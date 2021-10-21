РИАМО - 21 окт. Российский лидер Владимир Путин считает, что в мире настала эпоха глубоких и фундаментальных перемен, однако даже в таких условиях нельзя упускать возможности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Кризис, с которым мир сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный», — сказал Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент добавил, что в кризисный период необходимо противостоять опасностям.

Ранее Путин заявлял, что экономический суверенитет России растет и никакие санкции не остановят развитие страны.