РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Руководителей предприятий Подольска призвали помочь с формированием мобилизационного людского резерва из числа их сотрудников, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации округа в четверг прошла встреча заместителя военного комиссара Подольска Дмитрия Давлатерова с руководителями различных организаций и предприятий по вопросам формирования мобилизационного людского резерва. Так, их попросили довести информацию до своих работников и передать информационно-агитационные материалы. Более того, каждый руководитель должен будет подготовить список желающих.

«Заключить контракт на вступление в мобилизационный людской резерв могут все желающие, отслужившие в армии, годные по состоянию здоровья и подходящие по ряду других требований, в том числе и возрастным. За нахождение в резерве и участие в тренировочных сборах они будут получать ежемесячные денежные выплаты и льготы. При этом основное место работы будет сохранено», - сказал Давлатеров.

Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином, не имеющим гражданства иного государства, пребывающем в запасе и имеющим воинское звание, от которого зависит максимально допустимый возраст участника и сумма денежных выплат. Так, во время прохождения военных сборов участникам будет положена выплата в размере от 17 380 до 45 770 рублей. За пребывание в мобилизационном резерве положено от 3 825 до 10 070 рублей.

При этом министерство обороны гарантирует сохранение ежемесячной заработной платы по основному месту работы с компенсацией предприятию затрат, связанных с отрывом от производства.