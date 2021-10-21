РИАМО - 21 окт. Пробки в 9 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы вечером в четверг, плотность движения до 5 баллов спадет только к 21:00, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Сложная дорожная ситуация наблюдается на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Там большинство дорог обозначены красным цветом.

Также стоит МКАД на северо-западе, юго-западе и юго-востоке. Плотность движения до 7 баллов спадет к 20 часам, а до 5 – к 21 часу.