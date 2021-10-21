РИАМО - 21 окт. В Московской высшей школе социальных и экономических наук проводится прокурорская проверка. Ректор «Шанинки» Сергей Зуев находится под домашним арестом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прокуратуру Москвы такая мера пресечения не устроила и ведомство подало жалобу в Мосгорсуд. Ее рассмотрение назначено на 27 октября.

Сейчас Зуеву проводят срочную операцию на сердце. По словам его адвоката Сергея Севрука, мужчину госпитализировали накануне.

Ранее ректору «Шанинки» предъявили обвинение в хищении 21 млн рублей. Уголовное дело может быть связано со следствием по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.