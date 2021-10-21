РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Более 30 человек планируют набрать в мобилизационный людской резерв от Подольска в рамках первого этапа, уже изъявили желание 16 человек, сообщил заместитель военного комиссара Подольска Дмитрий Давлатеров.

В администрации округа в четверг прошла встреча с руководителями различных организаций по вопросам формирования мобилизационного людского резерва. Так, военный комиссариат округа приглашает на заключение контракта всех желающих, отслуживших в армии, годных по состоянию здоровья и подходящих по ряду других требований.

«Во всех областях РФ проводится работа по формированию мобилизационного людского резерва. В Московской области будет формироваться батальон общей численностью около 500 человек. По Подольску в ходе первого этапа планируется набрать 31 человека до 15 ноября», - сказал Давлатеров.

Он отметил, что под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, находящиеся в запасе и заключившие контракт. По этому контракту в мирное время они будут проходить тренировки в войсковых частях, а в военное время использоваться по прямому предназначению.

За нахождение в резерве и участие в тренировочных сборах предусмотрены ежемесячные денежные выплаты и льготы. Более того, в ходе такой службы можно получить повышение воинского звания и многое другое. Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы.