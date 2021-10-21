РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Пожарные Подольска рассказали о своей профессии юным спортсменам из ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск. Ребятам показали пожарно-спасательный инструмент и оборудование пожарной автоцистерны, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в спортивном зале МБУ «ФСК «Заречье» прошла встреча огнеборцев 77-й пожарно-спасательной части 24-го пожарно-спасательного отряда и воспитанников комплекса.

В ходе беседы спасатели рассказали детям о своей профессии, показали пожарно-спасательный инструмент и оборудование пожарной автоцистерны, боевую одежду пожарного.

Сотрудники спасательного ведомства напомнили школьникам правила пожарной безопасности в быту и объяснили, как нужно действовать в случае обнаружения возгорания.

Встреча стала познавательной и запоминающейся для детей, вызвала интерес и уважение к профессии пожарного.