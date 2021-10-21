РИАМО - 21 окт. Водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на 8-летнюю девочку, которая каталась на электросамокате по коттеджному поселку «Бристоль», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, ребенок неожиданно выехал на проезжую часть, где на него и наехал водитель машины.

Девочку госпитализировали. Предварительный диагноз – рассечение подбородка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Москвы выясняют все обстоятельства произошедшего. Родителей призывают не отпускать детей кататься на электросамокатах без присмотра.