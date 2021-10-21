РИАМО - 21 окт. В Москве создана уникальная экосистема закупок, которая позволила усилить конкуренцию среди поставщиков, снизить цены в госзакупках и увеличить долю «длинных» контрактов, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на конференции «Новое качество развития городов: от проектов к результатам сквозь закупки».

Москва занимает первое место по объему регулируемых закупок в России, в сумме по 44 и 223 федеральным законам на столицу приходится 16% всего объема регулируемых закупок страны.

«Благодаря совершенствованию регулирования в сфере закупок нам удалось наладить информирование максимального числа потенциальных участников о государственной потребности, привлечь их к состязанию, на котором побеждает тот, кто предложит наилучшие условия. Так, если в 2018 году на один лот закупки по 44 федеральному закону поступало в среднем 4,8 заявок поставщиков, то в 2020 году - уже 6,5 заявок», - подчеркнул Кирилл Пуртов.

Закупочный процесс организуется таким образом, чтобы участие в торгах было максимально простым и удобным для потенциальных поставщиков, а заказчики были лишены возможности устанавливать необоснованные требования к предмету закупки.

Применяемый инструмент ценовой экспертизы закупок - то есть закупки с ценой от 10 млн рублей для 44-ФЗ и 50 млн рублей для 223-ФЗ подлежат экспертизе начальной максимальной цены контракта - за 9 месяцев 2021 года удалось сэкономить уже более 60 млрд рублей. Кирилл Пуртов подчеркнул, что Москва готова делиться своими практиками и наработками с другими регионами.