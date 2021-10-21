РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. На территории городского округа Щелково работает 361 переписчик, узнать их можно по накидке со светоотражающими элементами и логотипом Всероссийской переписи населения, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Кроме накидок, у переписчиков есть брендированные шарфы. Также каждый переписчик имеет официальное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Получить подтверждение личности переписчика можно по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.

Всероссийская перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.