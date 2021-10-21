РИАМО - 21 окт. Юбилейный поезд-экспресс к 120-летию Московского локомотиворемонтного завода начал курсировать на Ярославском направлении Московской железной дороги между столицей и Пушкино, сообщает пресс-служба МЖД.

Запуск тематического поезда приурочен к 120-летию Московского локомотиворемонтного завода, состав будет отличаться соответствующей надписью на головном и хвостовом вагонах, а также надписями на пассажирских креслах.

В этом году электропоезд прошел капитальный ремонт в ходе которого состав полностью обновили. В вагонах заменили двери, окна и пол, установили новые мягкие кресла, а также систему климат-контроля, позволяющую регулировать температуру в зависимости от времени года. Также в поезде установили систему информирования пассажиров.

В отделке поезда применены современные антивандальные и противопожарные материалы, защищающие от негативного воздействия внешних факторов. Подвижной состав стал комфортнее не только для пассажиров, но и для локомотивной бригады. Так, в кабине машиниста установлены ортопедические кресла.

Тематический экспресс, посвященный юбилею ремонтного предприятия, будет курсировать только на маршруте от Москвы до Пушкино.

ОАО «РЖД» каждый год направляет на капитальный ремонт около 600 вагонов электропоездов. Московский локомотиворемонтный завод еженедельно выпускает из ремонта 5-6 поездов.