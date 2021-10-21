РИАМО - 21 окт. Около 500 пассажиров – каждый пятый – Белорусского направления Московской железной дороги оплатили проезд банковской картой через кассиров-контролеров ЦППК за 5 дней тестирования этого сервиса, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Сообщается, что этот показатель составляет около 20% от общего числа билетов, приобретенных в пути следования.

Тестирование оплаты проезда банковскими картами у кассиров-контролеров началось на Белорусском направлении МЖД с 16 октября.

Теперь пассажир может оформить билет в вагоне поезда не только за наличный расчет, но и по банковской карте или при помощи телефона с использованием Apple Pay, Google Pay и других платежных сервисов.

Если пассажир начинает поездку от станции, на которой отсутствует или на момент отправления поезда закрыта билетная касса, дополнительных сборов за оформление в электропоезде не будет. При этом стоимость билета и правила оформления не различаются в зависимости от способа оплаты.