РИАМО - 21 окт. Правительство столицы не планирует закрывать парки и детские площадки на период с 28 октября по 7 ноября, когда школьники и воспитанники детских садов города отправятся на эпидканикулы, сообщает ТАСС.

«Но мы настоятельно просим жителей соблюдать меры предосторожности, избегать скопления людей», - сказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Прежде всего, осторожными просят быть горожан старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

«Также важно контролировать соблюдение эпидмер для детей, в том числе на игровых площадках и других местах, где есть риск распространения заболевания», - подчеркнул Немерюк.

В Москве из-за стремительно ухудшающейся ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Помимо школ и детских садов в этот период не будут работать кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг.

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