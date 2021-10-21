РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. С начала 2021 года на объектах железнодорожной инфраструктуры в городском округе Люберцы погибли 16 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2020 году на железнодорожных объектах в черте Люберец погибли 23 человека, с начала этого года - 16 человек. Основная причина гибели людей - проход на железнодорожные пути в несанкционированных местах.

Так, случаи гибели мужчин произошли 26 сентября на перегоне Люберцы-2 - Коренево, 13 октября вблизи платформы Томилино, 15 октября около платформы Панки. Мужчины переходили пути в неположенном месте.

Жителям и гостям Люберец напомнили, что переходить железную дорогу нужно только по санкционированным переходам. При этом следует отключать наушники и снимать капюшон.