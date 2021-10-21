РИАМО - 21 окт. ООО «Факел» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Компания нарушила условия контракта на оказание услуг по обеспечению участия представителей спортшколы из Клина в официальных всероссийских спортивных мероприятиях, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Сведения в отношении компании в УФАС представило МБУ «Клинское городское хозяйство». Учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по обеспечению участия спортотделений СШОР по летним видам спорта в официальных всероссийских спортивных мероприятиях во втором квартале 2021 года.

В связи с нарушением ООО «Факел» условий исполнения контракта учреждение расторгло договор в одностороннем порядке. На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не предоставила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Факел» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.