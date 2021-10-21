Наступившие холода, дожди, коронавирус и другие проблемы меркнут на фоне недели ноябрьских выходных, которые россияне охотно используют для поездок. О том, какие направления внутреннего и внешнего туризма пользуются наибольшим спросом у жителей страны, РИАМО рассказала эксперт Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Длинные выходные и открытые страны
Туроператоры отмечают возросший спрос на путешествия среди россиян. Причин у этого несколько. Во-первых, продолжительность традиционных ноябрьских праздников в этом году гораздо дольше. Граждане должны были отдыхать целых четыре дня, но из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Тогда как в 2020 году День народного единства выпал на среду, и у россиян был всего один выходной.
Во-вторых, в большинстве регионов ноябрьские праздники и школьные каникулы совпали. Теперь туристы смогут отправиться в поездку вместе со своими детьми.
В-третьих, значительно расширился список доступных стран. Сейчас для россиян снова открыты Египет, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Куба и другие государства. Причем попасть во многие из них даже проще, чем в туристические регионы России, где активно вводятся ковидные ограничения.
«В результате расширения выездной географии количество бронирований на ноябрьские праздники уже в два раза превосходит показатели осени 2020 года», – рассказала эксперт АТОР Майя Ломидзе.
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Самые популярные страны
Возглавляет топ-3 открывшийся Египет – именно в эту страну россияне чаще всего покупают путевки в 2021 году.
«Впервые за последние шесть лет на выездном рынке новый безоговорочный лидер – это Египет. На долю египетских курортов приходится 30% продаж всех зарубежных туров», – сообщила собеседница РИАМО.
Немного отстает от Египта еще одна страна, горячо любимая россиянами, – Турция занимает второе место в топе. Этому способствует сезонное снижение цен на хорошие курортные отели в Турции, отметила спикер. Также вырос интерес к турам в Стамбул.
Третье популярное направление – Эмираты. По словам Майи Ломидзе, каждый четвертый клиент «Русского Экспресса» и «ПАКС» на ноябрьские праздники отправится в ОАЭ.
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Куда еще собираются поехать россияне
Доминиканская Республика, Мальдивы, Куба, Мексика и Венгрия также входят в топ туроператоров по количеству проданных путевок на ноябрьские праздники.
Очевидно, что россияне стремятся поехать именно в теплые страны. Также спросом пользуются безвизовые направления, для путешествия в которые достаточно ПЦР-теста, сертификата о вакцинации, а в некоторые не нужны и они. К таким направлениям, помимо Египта, ОАЭ и Турции, относятся Мальдивы и Мексика.
Противоположная ситуация в России, где в регионах происходит ужесточение коронавирусных мер. Это прямо влияет на желание россиян путешествовать внутри страны.
«Если в ноябре 2020 года Россия была в тройке самых бронируемых у ANEX Tour, «Интуриста», Coral Travel и «TUI Россия», то теперь РФ вообще нет в ТОП-5 продаж ANEX Tour», – заключает эксперт.
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