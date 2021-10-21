РИАМО - 21 окт. Самая популярная схема мошенничества при онлайн-знакомствах - это попрошайничество, когда просят деньги на лечение, на поезд и так далее. Кроме того, пользователей обманывают при покупке билетов на мероприятия, сообщил руководитель службы безопасности сайта знакомств Mamba Сергей Бабаджанян.

«Самая популярная схема мошенничества - это элементарное попрошайничество, то есть когда у тебя просят оплатить какое-то лечение, билеты на поезд, человек тебе пишет, что он застрял в какой-то другой стране и ему нужна помощь», – сказал Бабаджанян.

Еще одна популярная схема – обман при покупке билетов.

«Довольно популярная в последнее время история со всевозможными покупками билетов. Стендап-шоу, кинотеатры, причем там людей ухитряются обманывать дважды. Первый раз люди платят при покупке билетов на несуществующее мероприятие, а второй раз люди платят при попытке вернуть деньги», – рассказал Бабаджанян.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский также рассказал о создании фейковых сайтов знакомств.

«Самая, наверное, потенциальная схема, которая сейчас существует, – это создание фейкового сайта, внешне похожего на популярный сайт знакомств, но по факту никакого отношения к нему не имеющего. Там берутся деньги за публикации», – пояснил Дворянский.

Также он добавил, что популярны виды мошенничества с подарками – когда просят дарить через курьера ценные вещи.