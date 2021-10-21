РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Сотню лип посадили в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска в четверг, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Озеленение провели на территории от дома №6 по улице Игоря Мерлушкина до дома №1 на бульваре Космонавтов.

«В округе продолжается акция «Посади свое дерево», которая продлится до ноября. В течение недели на территории Изумрудных холмов высадят еще 500 вязов, чтобы отгородить жилой сектор от Волоколамского шоссе с целью минимизации проникновения выхлопных газов и шума в жилые кварталы», - сообщила начальник управления благоустройства Красногорска Людмила Липатова.

Посадку деревев осуществляли силами администрации округа, подрядной организации «Оникс» и управляющей компании «Эталон» в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».