РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Подольске автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, по данному факту проводится проверка, сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

19 октября в 9:10 на ул. Чистова у д. 1/28 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По факту наезда проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.