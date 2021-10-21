РИАМО - 21 окт. По итогам летнего туристического сезона 2021 года в рамках турпрограммы с кешбэком отмечен значительный спрос на поездки по Подмосковью, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В Подмосковье активно приобретались оздоровительные туры, также спросом пользовались культурно-познавательные туры.

По данным, предоставленным участниками программы туристического кешбэка, благодаря этой программе гостиницы области получили поток прямых бронирований, их загрузка значительно увеличилась. Также они считают, что нужно продлить программу кешбэка, особенно в низкий сезон.

Подмосковье с начала года посетили более 10 млн туристов, из них за лето – свыше 4 млн человек. Кроме того, в летний сезон в отелях региона наблюдался высокий спрос на заселение в гостиницы и отели: было забронировано 95% номеров.

По данным Ростуризма, с 18 марта по 10 сентября 2021 года данной программой воспользовались свыше 1,6 млн человек. Всего россияне купили туры и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей. Покупателям в виде кешбэка вернулось около 6,7 млрд рублей.

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