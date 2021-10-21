РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В Подольске полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже куртки из магазина спортивных товаров, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя магазина спортивных товаров на улице Свердлова о том, что неизвестный похитил куртку из торгового зала. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 24-летнего местного жителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.