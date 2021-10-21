РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в текущем году 1734 учащихся школ Подольска будут заниматься в объединениях естественно-научной и технической направленностей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В текущем году 20 общеобразовательных организаций Подольска принимают участие в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» по созданию новых мест дополнительного образования. Это гимназия №4, лицей №5, СОШ №№3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 21, 24, 25, 5 с УИОП, СОШ поселка МИС, Сынковская, Федюковская, Быковская СОШ.

В текущем году на базе общеобразовательных организаций создали объединения дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленностей, в которых будут заниматься 1734 учащихся. В 2020 году в данном проекте приняли участие 16 общеобразовательных организаций округа.

Формирование успешной творческой личности является одной из наиболее важных задач современной школы. Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – создание комплексной модели выявления, развития и поддержки талантливых детей.