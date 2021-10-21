РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Городской прокуратурой в Люберецкий городской суд направлено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, обвиняемого следственными органами в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина, являясь соучастником преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков на территории Москвы и Московской области, в том числе Люберец, а также в других субъектах РФ, получил партии различных наркотических средств.

Среди них: α-пирролидиновалерофенон общей массой почти 3 кг; мефедрон массой около 3 кг; гашиш общей массой более 3,8 кг. Наркотики мужчина получил с целью их дальнейшего незаконного сбыта третьим лицам.

Мужчину задержали сотрудники полиции 19 февраля в ходе оперативно-разыскных мероприятий. При проведении осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты вышеуказанные наркотические средства. В отношении обвиняемого органами предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый по результатам ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.