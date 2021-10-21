РИАМО - 21 окт. Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк сообщил, что во время эпидканикул в городе будут усилены проверки по соблюдению санитарных норм, сообщает РИА Новости.

«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — отметил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести нерабочие дни в городе с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и др. Заведения общепита будут работать только на доставку.

Школьники уйдут на каникулы с 28 октября. Закроются также и детские сады. В столице будут запрещены массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия.