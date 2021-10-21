РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Уроженец ближнего зарубежья украл из подъезда жилого дома в Балашихе велосипед. Злоумышленника задержали, установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории округа, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 47-летней местной жительницы о краже велосипеда с лестничной площадки дома на ул. Речной. Сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в отдел полиции 34-летний уроженец ближнего зарубежья.

Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению 2 аналогичных преступлений на территории округа. Общая сумма ущерба составила 38 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».