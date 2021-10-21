РИАМО - 21 окт. Сервис «Яндекс.Еда» поддержит российский ресторанный бизнес на фоне новых антиковидных ограничений и инвестирует более 150 млн рублей в стимулирование роста числа заказов из ресторанов и в другие меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Меры разработаны совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России.

В частности, деньги пойдут на выплаты ресторанам за сотрудников, которые временно перейдут в курьеры, обнуление комиссии за заказы с собой, QR-меню для оформления заказов с улицы, поддержку и привлечение дополнительных курьеров.

Меры поддержки заработают 22 октября и будут действовать до конца ноября 2021 года.

«С помощью сервиса пользователи могут оставлять заведениям чаевые. Это тоже может помочь ресторанам в период новых ограничений. «Яндекс.Еда» напоминает людям о чаевых на странице оценки заказа», — подчеркнули в пресс-службе.

С 28 октября по 7 ноября в Москве из-за ухудшения эпидситуации вводятся нерабочие дни. Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Кафе будут работать только навынос и на доставку.

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