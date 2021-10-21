РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. В школе №25 им. А. М. Черемухина городского округа Люберцы провели фестиваль ГТО для учащихся начальных классов, в нем поучаствовали почти 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьники приняли участие в испытаниях комплекса ГТО для 1 и 2 ступени.

56 учащихся начальных классов школы №25 выполнили нормативы ГТО по следующим видам: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; челночный бег 3 на 10 м и бег 60 м, подтягивание на высокой/низкой перекладине; прыжок в длину с места; наклон вперед, стоя на гимнастической скамье; метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (кол-во попаданий) и метание мяча 150 г; смешанное передвижение на 1 км и бег на 1 км.