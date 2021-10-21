РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Жители поселка Нахабино подмосковного Красногорска в октябре в 2 раза чаще по сравнению с сентябрем стали вызывать врача на дом, сообщается в группе Красногорской горбольницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«Служба неотложной медицинской помощи работает в усиленном режиме. Причина – рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и недостаточный для формирования коллективного иммунитета уровень вакцинации – 58% от прикрепленного к нашей больнице населения, а необходимо не менее 80%», – говорится в сообщении.

О работе службы неотложной помощи рассказали на примере поликлиники №4, расположенной в поселке Нахабино.

В бригаде неотложной помощи работают 3 врача-терапевта. Они выезжают на вызовы на дом к пациентам ежедневно с 8:00 до 23:00. Вызвать доктора можно по номеру 122 или на сайте госуслуг. Также служба неотложной помощи принимает и обслуживает вызовы, поступающие от службы скорой помощи.

В связи с резким увеличение вызовов – в 2 раза по сравнению с сентябрем – бригаду «неотложки» усилили еще двумя врачами-терапевтами. Каждый врач посещает в смену не менее 25 пациентов, и количество вызовов растет.

На более чем 42 тыс. взрослых, прикрепленных к поликлинике №4, каждый день заболевает до 130 человек.

Все врачи «неотложки» молодые, закончили медицинские институты и пришли работать врачами-терапевтами. Абдужаббор Исматуллоев в прошлом военный врач, майор медицинской службы. Сабина Ашурбекова по версии портала «ЛайкДоктор» входит в 10 лучших терапевтов городского округа Красногорск. Рейтинг независимый, формируется по отзывам пациентов и профессиональным оценкам.

«Территория, обслуживаемая бригадами неотложной помощи поликлиники №4, большая – удаленность некоторых адресов до 30 км, но наши прекрасные молодые, внимательные, профессиональные и ответственные врачи обслуживают всех оперативно. О врачах много положительных отзывов», – добавляется в материале.

На вызовах работает 4 машины неотложной медицинской помощи и автобус, который по ежедневно составляемому графику отвозит пациентов на КТ в поликлинику №2.

«Мы очень вас просим: сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции и надвигающегося гриппа! Берегите себя, своих близких, друзей, соседей! Наши врачи всегда рядом!» – заключается в сообщении.