РИАМО - 21 окт. «Мосводосток» начал убирать утиные домики на столичных прудах. Снова домики установят на водоемах весной, передает корреспондент РИАМО.

«(Домики – ред.) увезут на площадку хранения в эксплуатационный район. Наши специалисты их осмотрят. При необходимости сделают какие-то ремонтные работы, почистят. И в следующем году, в мае, снова около 150 домиков будут установлены на московских водоемах», — сказала заместитель начальника эксплуатационно-гидротехнического района №5 по эксплуатации водных объектов ГУП «Мосводосток» Елена Зайцева.

Если оставить домик на зиму, то его могут повредить вандалы, которые доберутся до домика по льду. В этом году на Дюссельдорфском пруду было повреждено 5 таких домиков.

К середине ноября все домики со всех московских водоемов будут убраны.