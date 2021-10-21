РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Сотрудники ГИБДД по 24 октября будут проверять пассажирский автотранспорт на территории Балашихи и Реутова, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Отделом ГИБДД с 18 по 24 октября на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус».

Цель мероприятия - снижение уровня аварийности на пассажирском автотранспорте при надзоре за дорожным движением на маршрутах осуществления пассажирских перевозок и пресечение административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.