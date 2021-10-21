РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Щелкова провели профилактическое мероприятие со старшими по многоквартирным домам. Они рассказали, как уберечь квартиру или дачу от кражи, как не попасть на уловки мошенников и что делать в чрезвычайных ситуациях, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Провели разъяснительную работу со старшими по домам. Объяснили, как уберечь имущество и на какие уловки пускаются злоумышленники, чтобы проникнуть в жилье. Также рассказали об услугах по охране частной собственности, будь то гараж или квартира, которые предоставляем мы», - сказал начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.

Воспользовавшись этой услугой, жители могут установить охранные сигнализации самых современных типов, а также кнопку тревожной сигнализации. При ее срабатывании на охраняемый объект будет выезжать экипаж с сотрудниками вневедомственной охраны.

Кроме того, старшим по домам было рекомендовано рассказать жильцам с маленькими детьми об опасности оставлять их одних дома. Если все же ребенок остается один дома, ему необходимо объяснить, что ни при каких обстоятельствах нельзя открывать дверь незнакомым людям.